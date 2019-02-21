МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций днем перешел в "красную зону" и продолжает снижаться на ухудшении настроений глобальных инвесторов и фиксации прибыли игроками, отмечают опрошенные агентством "Прайм" эксперты.

Индекс Мосбиржи к 14.14 мск опускается на 0,43% — до 2477,12 пункта, индекс РТС — на 0,26%, до 1191,95 пункта.

Курсы доллара расчетами "завтра" снижался на 13 копеек — до 66,51 рубля, курс евро — на 15 копеек, до 74,32 рубля.

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent в течение торгов четверга меняет направление динамики и к текущему моменту дорожает на 0,19% — до 67,21 доллара за баррель.

РЫНОК ВНОВЬ ОКАЗАЛСЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Рынок акций утром попытался продолжить рост среды, однако днем основные индексы развернулись и начали снижаться на ухудшении внешнего фона и попыток нефти скорректироваться, отмечают эксперты.

"К середине дня отечественный рынок перешел к снижению на фоне ухудшения внешней ситуации. США и КНР, по различным источникам, начали формулировать непосредственные условия соглашения по торговым вопросам. В целом можно говорить, что текущий этап торговой войны между крупнейшими экономиками подходит к концу. Однако рынки жили в ожидании этого события на протяжении восьми недель роста. Соответственно, по факту реализации ожиданий может произойти частичная фиксация прибыли", — комментирует ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

Кроме того, отечественный рынок продолжает следить за динамикой нефти, которая также может отправиться на коррекцию после существенного роста с начала года, добавляет аналитик.

"Похоже, что динамика ситуации с Калви пугает инвесторов, и "голубые фишки", самые ликвидные, подвержены сегодня распродажам. Это, помноженное на возможные новости о санкционном давлении, пугает инвесторов", — отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Алексей Адонин.

Ранее в четверг адвокат основателя Baring Vostok Майкла Калви Дмитрий Клеточкин сообщил, что следствие предъявило обвинение в мошенничестве арестованному на прошлой неделе Калви.

Следствие полагает, что основатель Baring Vostok Калви с топ-менеджером инвесткомпании Baring Vostok французом Филиппом Дельпалем и "иными неустановленными лицами" убедили акционеров банка "Восточный" проголосовать за заключение соглашения об отступном, по которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании International Financial Technology Group. Они были оценены в 3 миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч, заявляет СК РФ.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Среди лидеров роста – акции "Сафмар Финансовые инвестиции" (1,6%), "Газпром нефти" (0,94%), Polymetal (0,89%), ФСК ЕЭС (0,73%), "Новатэка" (0,53%), а также акции "Мосэнерго" (0,45%).

В лидерах снижения – привилегированные акции "Ленэнерго" (-2,02%), акции "Уралкалия" (-2,02%), "Полюса" (-1,38%), "Северстали" (-1,29%), бумаги Сбербанка (обыкновенные акции падают на 1,4%, префы – на 0,94%), акции "Акрона" (-1,21%), обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (-1,18%) и акции "Норникеля" (-1,12%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

На взгляд аналитика ИК "Фридом Финанс" Анастасии Сосновой, российским фондовым индексам не хватило позитивных новостей для продолжения роста.

"Внешний фон нейтрален, однако давление на рынок по-прежнему оказывает угроза введения новых антироссийских санкций. На текущий момент именно геополитические риски могут выступать основным препятствием для дальнейшего роста котировок российских акций. Закрытие фондовых индикаторов ожидается в области 2460-2480 пунктов по индексу Мосбиржи и 1180-1190 пунктов по индексу РТС", — говорит она.

Триггером к снижению индекса Мосбиржи сегодня днем, по мнению финансового аналитика "БКС Премьер" Сергей Дейнека, послужило локальное охлаждение на внешних биржевых площадках.

"Риски глубокой коррекции российского рынка сохраняются – активизация санкционной риторики в информационном поле и дальнейшая эскалация дела Baring Vostok являются, на наш взгляд, главными риск-генераторами. Впрочем, пока в обоих случаях сохраняется высокая доля неопределенности. Это может позволить рынку акций РФ в ближайшие торговые сессии вернуться в зону выше 2500 пунктов по индексу Мосбиржи на общем риск-позитиве", — добавляет он.