МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 22 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|1:30
|AUD
|Австралия — Выступление главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Филлипа Лоуи
|
|
|2:30
|JPY
|Япония — Общенациональный базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (январь)
|0,7%
|0,8%
|2:30
|JPY
|Япония — Общенациональный ИПЦ (м/м)
|-0,2%
|
|10:00
|EUR
|Германия — ВВП (г/г) (4кв2018)
|0,9%
|0,9%
|10:00
|EUR
|Германия — ВВП (кв/кв) (4кв2018)
|0%
|0%
|12:00
|EUR
|Германия — Индекс деловых ожиданий
|94,2
|94,2
|12:00
|EUR
|Германия — Оценка текущей ситуации
|104,3
|103,9
|12:00
|EUR
|Германия — Индекс делового климата IFO
|99,1
|99
|13:00
|EUR
|Еврозона — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (январь)
|1,1%
|1,1%
|13:00
|EUR
|Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (январь)
|1,4%
|1,4%
|13:00
|EUR
|Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (январь)
|0,0%
|-1,1%
|16:15
|USD
|США — Выступление члена FOMC Рафаэля Бостика (президент ФРБ Атланты)
|
|
|16:30
|CAD
|Канада — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (декабрь)
|-0,6%
|-0,5%
|16:30
|CAD
|Канада — Объём розничных продаж (м/м) (декабрь)
|-0,9%
|0,0%
|18:15
|USD
|США — Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Нью-Йорка)
|
|
|18:30
|EUR
|Еврозона — Выступление президента ЕЦБ Марио Драги
|
|
|19:00
|USD
|США — отчет ФРС по денежно-кредитной политике
|
|
|20:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC, вице-президента ФРС Ричарда Клариды
|
|
|21:00
|USD
|США — Число буровых установок от Baker Hughes
|857
|
|21:00
|USD
|США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/
|1051
|
|21:30
|USD
|США — Выступление члена FOMC Джеймса Булларда (президент ФРБ Сент-Луиса)
|
|
|21:30
|USD
|США — Выступление члена FOMC Патрика Т. Харкера (исполнительный директор ФРБ Филадельфии)
|
|
|21:30
|USD
|США — Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Рэндала Кворлса
|
|
|23:30
|GBP
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/
|-52,1 тыс
|
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|334,9 тыс
|
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|74,5 тыс
|
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|-4,6 тыс
|
|23:30
|AUD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|-36,1 тыс
|
|23:30
|JPY
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|-39,7 тыс
|
|23:30
|RUB
|США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|5,9 тыс
|
|23:30
|EUR
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|-41 тыс
|
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|16:00
|RUB
|Объём розничных продаж (г/г)
|2,3%
|1%
|16:00
|RUB
|Уровень безработицы (январь)
|4,8%
|4,9%
|17:00
|RUB
|ВВП (месячный) (г/г)
|1,9%
|1,5%
|
|RUB
|Лента — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2018/2018
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|RUB
|Роснефть — СД (о развитии Эргинского лицензионного участка, Русского месторождения, об освоении расширенного первоочередного участка Юрубчено-Тохомского месторождения)
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