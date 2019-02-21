МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 22 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
1:30 AUD Австралия — Выступление главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Филлипа Лоуи

 

 

 

 
2:30 JPY Япония — Общенациональный базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (январь) 0,7% 0,8%
2:30 JPY Япония — Общенациональный ИПЦ (м/м) -0,2%

 

 
10:00 EUR Германия — ВВП (г/г) (4кв2018) 0,9% 0,9%
10:00 EUR Германия — ВВП (кв/кв) (4кв2018) 0% 0%
12:00 EUR Германия — Индекс деловых ожиданий 94,2 94,2
12:00 EUR Германия — Оценка текущей ситуации 104,3 103,9
12:00 EUR Германия — Индекс делового климата IFO 99,1 99
13:00 EUR Еврозона — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (январь) 1,1% 1,1%
13:00 EUR Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (январь) 1,4% 1,4%
13:00 EUR Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (январь) 0,0% -1,1%
16:15 USD США — Выступление члена FOMC Рафаэля Бостика (президент ФРБ Атланты)

 

 

 

 
16:30 CAD Канада — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (декабрь) -0,6% -0,5%
16:30 CAD Канада — Объём розничных продаж (м/м) (декабрь) -0,9% 0,0%
18:15 USD США — Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Нью-Йорка)

 

 

 

 
18:30 EUR Еврозона — Выступление президента ЕЦБ Марио Драги

 

 

 

 
19:00 USD США — отчет ФРС по денежно-кредитной политике

 

 

 

 
20:00 USD США — Выступление члена FOMC, вице-президента ФРС Ричарда Клариды

 

 

 

 
21:00 USD США — Число буровых установок от Baker Hughes 857

 

 
21:00 USD США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/ 1051

 

 
21:30 USD США — Выступление члена FOMC Джеймса Булларда (президент ФРБ Сент-Луиса)

 

 

 

 
21:30 USD США — Выступление члена FOMC Патрика Т. Харкера (исполнительный директор ФРБ Филадельфии)

 

 

 

 
21:30 USD США — Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Рэндала Кворлса

 

 

 

 
23:30 GBP США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/ -52,1 тыс

 

 
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 334,9 тыс

 

 
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 74,5 тыс

 

 
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC -4,6 тыс

 

 
23:30 AUD США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC -36,1 тыс

 

 
23:30 JPY США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC -39,7 тыс

 

 
23:30 RUB США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю 5,9 тыс

 

 
23:30 EUR США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC -41 тыс

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
16:00 RUB Объём розничных продаж (г/г) 2,3% 1%
16:00 RUB Уровень безработицы (январь) 4,8% 4,9%
17:00 RUB ВВП (месячный) (г/г) 1,9% 1,5%

 

 

 RUB Лента — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2018/2018

 

 

 

 

 

 

 RUB Роснефть — СД (о развитии Эргинского лицензионного участка, Русского месторождения, об освоении расширенного первоочередного участка Юрубчено-Тохомского месторождения)

 

 

 

 