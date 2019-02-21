МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Курс доллара снижается к евро и иене в четверг вечером после публикации данных по заказам на средства производства в США в декабре, а также публикации протокола заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США накануне, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.57 мск курс евро к доллару поднимался до 1,1349 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1335 доллара за евро, курс доллара к иене снижался до 110,66 иены за доллар со 110,85 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,07%, до 96,52 пункта.

По данным бюро переписи населения США, объем новых заказов на средства производства (без учета обороны и авиации) в стране снизился в декабре на 0,7% к ноябрю. Аналитики ожидали роста показателя.

Данные подкрепили страхи инвесторов по поводу замедления темпов развития американской экономики после публикации протокола январского заседания регулятора США. Согласно документу, члены регулятора согласились, что "терпеливый" подход к определению денежно-кредитной политики страны является оптимальным в свете глобальной неопределенности и высоких рисков. ФРС по итогам последнего заседания ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25-2,5% годовых.

"В целом, данные по заказам на товары длительного пользования дают еще одну причину полагать, что экономический рост вскоре замедлится до уровня ниже целевой планки в 2%, что будет удерживать ФРС от повышения процентной ставки в течение всего года", — приводит агентство Рейтер мнение аналитика Capital Economics Эндрю Хантера (Andrew Hunter).