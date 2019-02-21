МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Рубль вечером умеренно прибавляет против доллара и евро на фоне позитивной динамики долгового рынка РФ, говорят трейдеры.

Приближение пика налогового периода февраля и дорогая нефть также подержали курс рубля.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.18 мск снижался на 19 копеек — до 65,44 рубля, курс евро — на 31 копейку — до 74,16 рубля.

РУБЛЬ В ПЛЮСЕ

Рубль вечером умеренно повышался против доллара и евро на фоне стабилизации рынка нефти около максимума с ноября прошлого года – выше 67 долларов за баррель.

Поддержку ценам на нефть продолжило оказывать ослабление опасений по поводу переизбытка сырья на рынке на фоне сокращения добычи странами ОПЕК и санкций США против Ирана и Венесуэлы.

Участники торгов также обратили внимание на заявления министра энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха, который высказал мнение, что мировой рынок нефти сбалансируется к апрелю. По словам аль-Фалиха, ОПЕК+ стремится приблизить объем мировых запасов нефти к среднему показателю за пятилетний период. При этом саудовский министр надеется, что проблемы Ирана и Венесуэлы не приведут к дефициту предложения нефти на мировом рынке.

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 15 февраля, увеличились на 3,7 миллиона баррелей, или на 0,8%, до 454,5 миллиона баррелей, оценило минэнерго страны. Аналитики ожидали роста показателя на 3,1 миллиона баррелей.

Между тем, приближающийся пик налогового периода февраля отчасти компенсирует негатив новости о предъявлении следствием обвинения в мошенничестве арестованному на прошлой неделе инвестору, основателю Baring Vostok Майклу Калви.

Кроме того, рубль получил поддержку со стороны российского долгового рынка, возобновившего в четверг восходящую динамику. После двух негативных сессий сегодня индекс гособлигаций RGBI демонстрировал довольно неплохой рост, отметил Дмитрий Бабин из компании "БКС Брокер".

В итоге, доллар и евро снижались вечером к рублю на 0,3-0,4%. Рублевая цена нефти остается в районе уровня 4,4 тысячи рублей за баррель сорта Brent – максимума за несколько недель.

ПРОГНОЗЫ

В отсутствие явных негативных новостей, потенциал для движения пары USD/RUB вверх ограничен, рассуждает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"Если же рынок энергоносителей сможет продолжить восходящую динамику, американская валюта уже в ближайшие сессии может сделать шаг к поддержке, расположенной на отметке 65 рублей", — добавил он.

Помочь закрепить успех отечественной валюте и обновить максимум с начала года (около 65,16 рубля) могло бы подписание торгового соглашения между США и Китаем, что заметно улучшит общий аппетит инвесторов на площадках развивающихся экономик, считает Юрий Кравченко из ИК "Велес Капитал".

Однако несмотря на позитивный новостной фон по данной тематике и декларируемый прогресс в переговорах, динамика валют на развивающихся рынках остается весьма неоднозначной, отражая не слишком большую уверенность инвесторов в достижении торгового урегулирования, добавил он.

"В то же время с окончанием февральского налогового периода и приближением марта, в котором заметно возрастет объем внешних выплат корпоративного сектора (согласно данным ЦБ, чистые выплаты 40 крупнейших заемщиков в марте окажутся максимальными с апреля 2018 года), мы ожидаем постепенной коррекции курса с возвращением в диапазон 66-67 рублей за доллар", — сказал Кравченко.