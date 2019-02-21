МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США демонстрируют негативную динамику в четверг на опасениях относительно замедления темпов экономического роста в стране, свидетельствуют данные торгов и комментарии экспертов.

По состоянию на 19.54 мск промышленный индекс Dow Jones снижался на 0,4%, до 25851,14 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,36%, до 7461,79 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,3%, до 2776,34 пункта.

Инвесторы в четверг оценивают макроэкономические данные США. Так, согласно последнему докладу Национальной ассоциации риелторов (National Association of Realtors, NAR), количество сделок по продаже жилья на вторичном рынке страны в январе сократилось на 1,2% по сравнению с показателем декабря — до 4,94 миллиона. Показатель стал минимальным с ноября 2015 года.

При этом данные по рынку труда США сдерживали снижение индексов. Число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 16 февраля, снизилось на 23 тысячи с показателя предыдущей недели и составило 216 тысяч. Аналитики ожидали снижения показателя лишь до 220 тысяч.

"Неоднозначные статданные были опубликованы на фоне опасений, что в этом году экономический рост в Соединенных Штатах и по всему миру замедлится", — сообщают аналитики, опрошенные агентством Ассошиэйтед Пресс.

Помимо этого участники рынка обратили внимание на опубликованный в среду протокол январского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. В документе говорится, что "терпеливый" подход к определению диапазона базовой ставки позволит регулятору получить более ясное представление о масштабах и продолжительности спада мировой экономики.