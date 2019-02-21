МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в четверг закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно в "красной зоне", свидетельствуют данные биржи.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" уменьшилась на 1,28%, до 6 долларов, "Новатэка" — на 1,2%, до 180,5 доллара, "Лукойла" — увеличилась на 1,43%, до 83,9 доллара. Бумаги "Газпрома" подешевели на 0,15%, до 4,66 доллара, "Газпром нефти" — на 0,98%, до 25,35 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" снизилась на 1,79%, до 21,4 доллара, НЛМК — выросла на 0,04%, до 23,91 доллара, "Северстали" — уменьшилась на 1,44%, до 15,07 доллара.

Бумаги ВТБ подешевели на 2,51%, до 1,21 доллара, Сбербанка — на 2,33%, до 12,6 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", снизились в цене на 3,03%, до 17,94 доллара.

Цена расписок "Магнита" уменьшилась на 0,7%, до 14,94 доллара, "Ленты" — увеличилась на 0,31%, до 3,21 доллара. Бумаги АФК "Система" подорожали на 0,21%, до 2,93 доллара.