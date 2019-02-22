МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются в пятницу утром на фоне статистики минэнерго США о росте добычи этого сырья в стране до рекордно высокой отметки в 12 миллионов баррелей в день, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.47 мск цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,24% — до 66,91 доллара за баррель. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,16% — до 56,87 доллара за баррель.

Инвесторы с пессимизмом восприняли данные минэнерго США, согласно которым объем добычи нефти в стране за предыдущую неделю вырос на 100 тысяч баррелей в день и достиг рекордного показателя в 12 миллионов баррелей в сутки. При этом запасы нефти в стране выросли пятую неделю подряд. Рост составил 3,7 миллиона баррелей, что превзошло ожидания аналитиков.

Эксперты ожидают продолжения роста добычи нефти в США, и это усиливает опасения относительно риска переизбытка ее предложения. "Мы ожидаем, что к концу года добыча нефти в США достигнет отметки в 13 миллионов баррелей в день, а средний показатель за 2019 год будет находится на уровне 12,5 миллиона баррелей в сутки", — считают аналитики банка Citi, мнение которых приводит агентство Рейтер.