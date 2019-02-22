МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Бумаги американского производителя продуктов питания и напитков Kraft Heinz по итогам торгов четверга потеряли почти 20% стоимости на фоне негативной отчетности, в которой фирма сообщила о слабых финансовых результатах и расследовании биржевого регулятора, свидетельствуют данные торгов и годовой отчетности компании.

Kraft Heinz в своем релизе сообщила, что в октябре 2018 года получила от комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США запрос о расследовании закупок компании, а именно — учетной политики и внутреннего контроля, связанных с закупками.

По результатам расследования, проведенного компанией и независимым консультантом после запроса SEC, был зафиксирован рост себестоимости уже реализованной продукции в размере 25 миллионов долларов. Kraft Heinz отметила, что работает над улучшением внутреннего контроля.

Согласно отчетности, в четвертом квартале списания под убытки от обесценения гудвилла составили 15,4 миллиарда долларов, что негативно отразилось на финансовых показателях. За 2018 год компания получила чистый убыток, приходящийся на акционеров, в 10,2 миллиарда долларов против чистой прибыли в 11 миллиардов в 2017 году. Разводненный убыток на акцию за год составил 8,39 доллара против прибыли в 8,95 доллара годом ранее. Выручка выросла на 0,7%, до 26,3 миллиарда долларов.

В четвертом квартале чистый убыток составил 12,6 миллиарда долларов против чистой прибыли в 8 миллиардов долларов год назад. Разводненный убыток на акцию составил 10,34 доллара против прибыли в 6,52 доллара годом ранее. Продажи выросли также на 0,7%, до 6,9 миллиарда долларов.

Компания Kraft Heinz была основана в марте 2015 года путем слияния H.J. Heinz с Kraft Foods Group. Она является третьим по величине производителем продуктов питания и напитков в Северной Америке и пятым в мире. В портфеле брендов компании — Kraft, Heinz, ABC, Capri Sun, Classico, Jell-O, Kool-Aid, Lunchables, Maxwell House и другие.