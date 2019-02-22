МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в пятницу демонстрируют в основном положительную динамику на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.52 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" росла на 0,42% — до 6,03 доллара, "Лукойла" — снижалась на 0,51%, до 83,47 доллара, "Новатэка" — опускалась на 0,44%, до 179,7 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожали на 0,16% — до 4,66 доллара, "Газпром нефти" — на 0,79%, до 25,55 доллара.

Цена бумаг ВТБ росла на 0,7% — до 1,21 доллара, Сбербанка — на 0,22%, до 12,63 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", дорожали на 1%, достигая 18,12 доллара.

Расписки "Норникеля" росли в стоимости на 0,94% — до 21,6 доллара, "Северстали" — на 0,8%, до 15,19 доллара, НЛМК — опускались на 0,02%, до 23,91 доллара.

Стоимость бумаг "Магнита" росла на 0,47% — до 15,01 доллара, "Ленты" — на 0,78%, до 3,24 доллара. Расписки АФК "Система" дорожали на 0,96% — до 2,95 доллара.