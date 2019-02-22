МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Рубль перед выходными мало меняется против доллара и евро на фоне затишья на мировых рынках, говорят трейдеры.

Приближение пика налогового периода февраля и дорогая нефть продолжают поддерживать курс рубля.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.53 мск повышался на 1 копейку, до 65,58 рубля, курс евро — на 3 копейки, до 74,34 рубля.

РУБЛЬ В БОКОВИКЕ

Рубль днем мало менялся против доллара и евро в отсутствие сильных сигналов с мировых рынков. Инвесторы ожидают новостей с торговых переговоров между США и Китаем, что удерживает их от активных операций с финансовыми инструментами.

Рынок нефти продолжает обновлять максимумы с ноября прошлого года – уже в районе 67,5 доллара за баррель сорта Brent. Поддержку ценам на нефть оказывает осторожный торговый оптимизм.

В то же время, минэнерго США зафиксировало рост объема добычи нефти в стране за предыдущую неделю на 100 тысяч баррелей в день, до рекордного показателя в 12 миллионов баррелей в день. При этом запасы нефти в стране выросли пятую неделю подряд. Это увеличивает опасения относительно риска переизбытка предложения сырья на мировом рынке.

Впрочем, приближающийся пик налогового периода февраля оказывает поддержку курсу рубля. "Уже сегодня на рынке, по всеи? видимости, прои?дут предварительные платежи в бюджет по НДПИ, акцизам и НДС, а в понедельник банки произведут окончательные расчеты. Совокупныи? отток рублевой ликвидности в рамках данных событии? может превысить 700 миллиардов рублей", — оценил Юрий Кравченко из ИК "Велес Капитал".

В итоге доллар и евро днем менялись к рублю в пределах 0,05%. Рублевая цена нефти поднялась немного выше уровня 4,4 тысячи рублей за баррель сорта Brent – максимума за несколько недель.

ПРОГНОЗЫ

Рубль продолжает торговаться приблизительно посередине своего излюбленного торгового диапазона 65-66 против доллара, рассуждает Владимир Рожанковский из компании "Международный финансовый центр".

"Помимо инфляционных данных по еврозоне, которые вышли близкими к ожиданиям, какой-либо значимой макростатистики на сегодняшний день в календаре не заложено, а это значит, что очередной день на российской валютной площадке пройдет спокойно", — прогнозирует он.

Российский рубль продолжает удерживать крепкие позиции у отметки 65.5 против доллара и 74.3 против евро, демонстрируя самый сильный результат среди валют развивающихся стран за последние три дня, также говорит Евгений Кошелев из Росбанка.

"Основную поддержку рублю оказывает приближение налоговых выплат (НДПИ 25 февраля), при этом дополнительный позитив российскому валютному рынку добавляет продолжающийся рост цен на нефть. Со стороны внешних рынков новостной фон по большей части нейтральный. В отсутствие значимой статистики сегодня российский валютный рынок имеет все шансы сохранить текущие сильные позиции на фоне продолжения подготовки к пику налоговых выплат, приходящемуся на понедельник", — сказал он.