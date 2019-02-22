МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Цена на золото растет вечером в пятницу на снижении курса доллара и ожиданиях замедления темпов роста экономики США, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.

По состоянию на 18.45 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 5,15 доллара, или на 0,39%, до 1332,95 доллара за тройскую унцию. Цена мартовского фьючерса на серебро увеличивалась на 0,64%, до 15,9 доллара за унцию.

Поддержку золоту по-прежнему оказывает динамика курса доллара к мировым валютам. Так, индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,07%, до 96,54 пункта. Более слабый доллар традиционно поддерживает котировки золота, поскольку в таком случае металл становится дешевле для инвесторов, владеющих другой валютой.

"Рынок ожидает ослабления доллара. Мы ожидаем, что рост в США замедлится", — приводит агентство Рейтер мнение аналитика Natixis Бернара Дада (Bernard Dahdah).

По мнению аналитика по рынкам драгметаллов в BullionStar Singapore Ролана Мэнли (Ronan Manly), технически важными отметками для золота по-прежнему остаются уровни в 1,35 и 1,36 тысячи долларов. "Если (золото поднимется выше этих отметок — ред.), то это станет новым максимумом за год", — добавляет он.