ВАШИНГТОН, 22 фев /ПРАЙМ/. Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что в ходе переговоров с китайской делегацией стороны договорились о шагах в области валютного регулирования.

В ходе общения с журналистами в Белом доме министр сообщил, что речь идет о "финальном соглашении" в области регулирования валютного рынка.

Он также заявил, что стороны достигли "значительного прогресса" в переговорах, а также, что визит китайской делегации продлится на два дня больше запланированного срока.

Данное заявление прессе было сделано по итогам встречи с китайской делегацией в Вашингтоне, которую возглавлял вице-премьер Госсовета Китая Лю Хэ. Переговоры были посвящены торговле.

США и Китай начали серию переговоров по вопросам торговли 19 февраля, с 21 февраля проводятся встречи на более высоком уровне. По данным СМИ, стороны обсуждают меморандумы о нетарифных ограничениях, обмене технологиями и услугами, а также интеллектуальной собственности. Инвесторы надеются, что стороны смогут достичь долгосрочного торгового соглашения, которое позволит избежать взаимного повышения пошлин 1 марта.

Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал Китай за то, что он якобы манипулирует валютным рынком и приносит ущерб американской экономике.