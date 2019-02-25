МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Курс доллара незначительно колеблется к евро и иене в понедельник утром, слабо реагируя на новости вокруг торговых отношений США и Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.07 мск курс евро к доллару находился на уровне предыдущего закрытия в 1,1341 доллара за евро, курс доллара к иене опускался до 110,66 иены за доллар со 110,68 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,04%, до 96,47 пункта.

Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье о решении отложить запланированное на 1 марта повышение пошлин на китайские товары общим объемом импорта 200 миллиардов долларов на фоне существенного прогресса в переговорах с Пекином. В частности, по словам Трампа, прогресс достигнут по таким темам, как "защита интеллектуальной собственности, передача технологий, сельское хозяйство, услуги, валюта" и другие.

"Решение Трампа отложить повышение пошлин не стало полной неожиданностью. Поэтому я ожидаю, что реакция рынка будет ограниченной, а внимание инвесторов снова сместится на фундаментальные показатели мировой экономики", — прокомментировал агентству Рейтер старший валютный стратег Barclays Синичиро Кадота (Shinichiro Kadota).