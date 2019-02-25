МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 25 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
13:00 GBP Великобритания — Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Марка Карни

 

 

 

 
19:00 USD США — Выступление члена FOMC, вице-президента ФРС Ричарда Клариды

 

 

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.

 

 

 RUB VEON Ltd — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2018/2018

 

 

 

 
12:00 мск (09:00 лнд, 04:00 NY) RUB VEON Ltd — телеконференция менеджмента /Лондон/

 

 

 

 
25.02-01.03 RUB РУСАЛ — финансовая отчетность по МСФО за 2018

 

 

 

 

 

 

 RUB ММК — ВОСА (реестр закрыт 14.01.2019, в форме заочного голосования, изменения в Устав, образование Единоличного исполнительного органа — Генерального директора ПАО, досрочные перевыборы Ревизионной комиссии)

 

 

 

 

 

 

 RUB НЛМК — СД (рекоменд. по фин. /за 4кв2018/ див-дам 2018) 2,35 (1кв2017) + 3,2 (2кв2017) + 5,13 (3кв2017) + 3,36 (фин, 4кв2017) — див-д 2017 5,73 (1кв2018) + 5,24 (2кв2018) + 6,04 (3кв2018) — див-д 2018

 

 

 RUB ФСК ЕЭС — СД (проект изменений инвестпрограммы на 2019, проект инвестпрограммы на 2020-2024)

 

 

 

 