МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 25 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|13:00
|GBP
|Великобритания — Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Марка Карни
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|19:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC, вице-президента ФРС Ричарда Клариды
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|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
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|RUB
|VEON Ltd — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2018/2018
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|12:00 мск (09:00 лнд, 04:00 NY)
|RUB
|VEON Ltd — телеконференция менеджмента /Лондон/
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|25.02-01.03
|RUB
|РУСАЛ — финансовая отчетность по МСФО за 2018
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|RUB
|ММК — ВОСА (реестр закрыт 14.01.2019, в форме заочного голосования, изменения в Устав, образование Единоличного исполнительного органа — Генерального директора ПАО, досрочные перевыборы Ревизионной комиссии)
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|RUB
|НЛМК — СД (рекоменд. по фин. /за 4кв2018/ див-дам 2018)
|2,35 (1кв2017) + 3,2 (2кв2017) + 5,13 (3кв2017) + 3,36 (фин, 4кв2017) — див-д 2017
|5,73 (1кв2018) + 5,24 (2кв2018) + 6,04 (3кв2018) — див-д 2018
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|RUB
|ФСК ЕЭС — СД (проект изменений инвестпрограммы на 2019, проект инвестпрограммы на 2020-2024)
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