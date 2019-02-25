МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть демонстрируют позитивную динамику на опасениях перебоев поставок этого сырья из Ливии и Венесуэлы, свидетельствуют данные торгов и комментарии экспертов.

По состоянию на 14.09 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,04% — до 67,28 доллара за баррель. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,28% — до 57,42 доллара за баррель. Таким образом, цены остаются в районе максимальных отметок с ноября 2018 года.

По мнению стратега BNP Paribas Харри Чилингиряна (Harry Tchilinguirian), слова которого приводит агентство Рейтер, опасения сбоя поставок нефти связаны с тем, что Национальная нефтяная компания Ливии (NOC) не возобновила добычу на месторождении "Шарара", работа которого была остановлена вооруженными людьми в декабре.

Эксперт добавил, что напряженная ситуация в Венесуэле вызывает опасения относительно сокращения поставок сырья из этой страны. США 28 января объявили о введении санкций в отношении венесуэльской госнефтекомпании PDVSA, заблокировав ее активы и интересы в своей юрисдикции на 7 миллиардов долларов, а также запретили сделки с ними. По данным Белого дома, еще 11 миллиардов долларов составят потери в поставках нефти.

В середине февраля агентство S&P Global Platts сообщало со ссылкой на технический отчет PDVSA, что из-за американских санкций компания высвободит в марте около 370 тысяч баррелей нефти в день.