ЛОНДОН, 25 фев — Dow Jones. Цены на медь в понедельник в Европе достигли новых 8-месячных максимумов, так как президент США Дональд Трамп отложил ввод новых пошлин на импорт китайских товаров, ссылаясь на существенный прогресс на торговых переговорах.

Трехмесячные фьючерсы на медь на LME торговались с повышением на 0,88%, по 6534 доллара за тонну, на самой высокой отметке с июля 2018 года.

Спот-цены на золото также выросли, на 0,1% до 1328,64 доллара за тройскую унцию, оставаясь около многомесячных максимумов.

В начале этой недели промышленные металлы в целом получили поддержку после заявлений президента США Дональда Трампа о том, что он может отложить повышение тарифов, намечавшееся на 1 марта.

Заявления Трампа были сделаны после очередной недели американо-китайских переговоров на высоком уровне, причем президент отметил прогресс по таким вопросам, как интеллектуальная собственность и передача технологий.

За последние 12 месяцев торговые трения между двумя ведущими мировыми экономиками оказывали давление на активы развивающихся рынков и сдерживали китайский экономический рост. Особенное давление испытали цены на медь, считающиеся индикатором темпов роста экономики КНР. На Китай приходится примерно половина общемирового потребления меди.

Алюминий торговался с повышением на 0,29%, по 1920 долларов за тонну, цинк вырос в цене на 0,74% до 2732,50 доллара за тонну, олово подорожало на 0,88% до 21 740 долларов за тонну. Никель вырос в цене на 1,19% до 13 145 долларов за тонну, а свинец – на 1,19% до 2088 долларов за тонну.

Желание Вашингтона достичь торгового соглашения усиливается, и в последние недели оно выражалось в ряде более мягких заявлений. Последние комментарии Белого дома, “очевидно, указывают на намерения разрешить разногласия”, отметил Джорди Уилкс, глава аналитического подразделения Sucden Financial Research.

“При всем желании нельзя сказать, что это конец торговых войн, однако склонность инвесторов на рынке металлов к риску сегодня утром возросло”, — добавил он.

Снижение обеспокоенности трейдеров на фоне потепления отношений между США и Китаем стало лишь приятным дополнением к ряду позитивных базовых факторов, отметили аналитики J.P. Morgan.

Существенное изменение прогнозов ФРС по повышению процентных ставок, более лояльное отношение центрального банка к инфляции выше целевого уровня, а также улучшение данных Китая по кредитованию в последние недели также поспособствовали росту цен на медь.

Инвесторы находятся в ожидании выступлений членов ФРС, в том числе, председателя центрального банка Джерома Пауэлла, в Палате представителей во вторник, а также экономических данных Китая, которые будут опубликованы в четверг.

Между тем серебро на рынке спот недавно выросло на 0,31%, до 15,96 доллара за унцию, палладий подорожал на 1,8%, до 1524,50 доллара за унцию, а платина выросла примерно на 1,2%.

–Автор David Hodari, david.hodari@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

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