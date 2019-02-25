МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть перешли к резкому снижению после заявлений президента США Дональда Трампа о том, что цены на сырье становятся слишком высокими, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 15.22 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падала на 1,32% — до 66,33 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на нефть марки WTI — на 1,36%, до 56,49 доллара за баррель.

До комментариев Трампа цены на нефть незначительно колебались без единой динамики: Brent дешевела примерно на 0,2%, WTI дорожала на 0,09%.

Американский президент в очередной раз написал в своем Twitter, что цены на нефть становятся "слишком высокими", и призвал ОПЕК "расслабиться".

На прошлой неделе цена нефти марки Brent впервые с ноября 2018 года поднялась выше 67 долларов за баррель, и чуть выше этой отметки она торговалась до заявления Трампа. Аналитики в числе причин наблюдающегося в последнее время роста нефтяных котировок, помимо соглашения ОПЕК+, называли санкции США против Ирана и Венесуэлы.

ОПЕК и ряд не входящих в эту организацию стран (ОПЕК+) в конце 2018 года решили модернизировать условия соглашения о сокращении добычи нефти, действующего с начала 2017 года. Страны договорились о снижении своей добычи суммарно на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, из которых 228 тысяч приходятся на Россию. Новое соглашение рассчитано на первое полугодие 2019 года.