МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Рынок акций РФ перешел к снижению по индексу Мосбиржи и сильно замедлил рост по индексу РТС на фоне падения цены нефти более чем на 1% после заявлений президента США Дональда Трампа о том, что цены на сырье становятся слишком высокими, рубль также замедлил рост к доллару, свидетельствуют данные Московской биржи.

Американский президент в очередной раз написал в своем Twitter, что цены на нефть становятся "слишком высокими", и призвал ОПЕК "расслабиться". Апрельский фьючерс на нефть марки Brent падает на 1,25% — до 66,41 доллара за баррель.

Индекс Мосбиржи к 15.37 мск понедельника снижался на 0,08% — до 2486,65 пункта, индекс РТС рос на 0,05% — до 1199,02 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

Ранее индекс Мосбиржи рос на 0,38%, до 2498,18 пункта, индекс РТС — на 0,64%, до 1206,02 пункта. При этом в ходе торгов в первой половине дня индекс Мосбиржи поднимался до 2506,94 пункта, а индекс РТС до 1210,88 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к текущему моменту снижался при этом на 5 копеек, до 65,35 рубля, курс евро рос на 14 копеек, до 74,23 рубля. Ранее в понедельник в ходе торгов доллар опускался до 65,16 рубля.