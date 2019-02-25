МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 26 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|10:00
|EUR
|Германия — Индекс потребительского климата (Gfk) (март)
|10,8
|10,8
|12:30
|GBP
|Великобритания — Валовой объем одобренных ипотечных займов
|38,8 тыс
|39,2 тыс
|13:00
|GBP
|Великобритания — Слушания отчета Банка Англии по инфляции
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|предв.
|GBP
|Великобритания — Выступление премьер-министра Терезы Мэй /Theresa May/
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|16:30
|USD
|США — Число выданных разрешений на строительство (декабрь)
|1,322 млн
|1,29 млн
|16:30
|USD
|США — Число выданных разрешений на строительство (м/м) (декабрь)
|5%
|-2,8%
|16:30
|USD
|США — Объём строительства новых домов (декабрь)
|1,256 млн
|1,253 млн
|16:30
|USD
|США — Объём строительства новых домов (м/м) (декабрь)
|3,2%
|-0,5%
|17:00
|USD
|США — Композитный индекс стоимости жилья S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний (г/г) (декабрь)
|4,7%
|4,9%
|17:30
|EUR
|Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ Ива Мерша
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|18:00
|USD
|США — Индекс доверия потребителей CB (февраль)
|120,2
|125
|18:00
|USD
|США — Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла
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|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
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|RUB
|ГМК Норильский никель — финансовая отчетность по МСФО за 2018
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|17:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY)
|RUB
|ГМК Норильский никель — телеконференция менеджмента
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|RUB
|Группа ВТБ — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2018/2018 и телеконференция менеджмента
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|RUB
|ОАК /Объединенная авиастроительная корпорация/ — СД (о созыве ВОСА)
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|RUB
|ТрансКонтейнер — СД (о ликвидации представительства в Пекине)
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|RUB
|Газпром — СД (о текущей ситуации на рынке горюче-смазочных материалов и дальнейших перспективах)
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|RUB
|Газпром — День инвестора /Гонконг/
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