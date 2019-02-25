БАРСЕЛОНА, 25 фев /ПРАЙМ/. Компании "Энвижн Груп" и Ericsson займутся созданием первых в РФ корпоративных LTE-сетей (Private LTE), соответствующее соглашение было подписано в рамках Mobile World Congress (MWC), сообщает корреспондент РИА Новости.

"Наша совместная задача — построение первых корпоративных сетей в России. Private LTE позволяет задействовать возможности новых технологий во всех отраслях, включая производство, ЖКХ, транспорт и многие другие", — сообщил президент Ericsson в регионе Восточная Европа и Центральная Азия Себастьян Толстой в ходе подписания соглашения.

Компании планируют построить тестовые зоны для апробации технологии. "Наши планы вместе с "Энвижн" включают совместное изучение требований корпоративных клиентов, построение тестовой зоны и запуск коммерческой эксплуатации корпоративных сетей, сначала на LTE, но в перспективе и на 5G", — добавил он.

По словам Толстого, корпоративные сети гарантируют безопасность передачи данных, позволяют элементы в едином закрытом контуре компании. Помимо этого, корпоративные сети имеют меньшую задержку при передаче данных, нежели при передаче через Wi-Fi.

Mobile World Congress — крупнейшая в мире выставка мобильной индустрии, которая проходит каждый год. В ней принимают участие мобильные операторы, производители мобильных устройств и производители различного контента для мобильных платформ.