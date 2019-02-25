МОСКВА, 25 фев /ПРАЙМ/. Инвестиционная фирма Уоррена Баффета Berkshire Hathaway не собирается продавать свою долю в Kraft Heinz, несмотря на негативный финансовый фон вокруг компании, сообщил в своем интервью телеканалу CNBC глава фонда.

"Баффет уточнил, что он не собирается продавать свою долю в Kraft, признавая, что это было бы трудно сделать", — сообщает телеканал.

В пятницу акции Kraft Heinz просели на 27,5%. В результате Berkshire Баффета, которой принадлежит порядка 26,7% акций производителя продуктов питания, потеряла 4,3 миллиарда долларов. Такой негативной динамикой рынок отреагировал на сообщения Kraft Heinz о списании активов на сумму в 15,4 миллиарда долларов, сокращении дивидендов, а также на расследование американского биржевого регулятора по финансовой отчетности компании.

Баффет в интервью также рассказал, что при покупке Kraft Foods, которая затем слилась с Heinz, его фонд переплатил за компанию.

"Kraft Heinz — все еще прекрасный бизнес, он использует активы на 7 миллиардов долларов и зарабатывает с них 6 миллиардов долларов до налогов…. Но мы и некоторые предшественники заплатили 100 миллиардов долларов за актив. Так что нам нужно, чтобы он зарабатывал 107 миллиардов долларов, а не 7 миллиардов", — рассказал миллиардер. "Бизнес не зарабатывает больше просто потому, что ты за него больше заплатил", — добавил бизнесмен.

Фонд миллиардера в 2013 году объединился с бразильской 3G Capital (инвестфонд, совладелец Heinz — ред.) для совместного приобретения бренда Heinz. В 2015 году партнеры также совместно финансировали слияние Heinz и Kraft Foods Group, — сделку, которая оценивалась в 49 миллиардов долларов. Kraft Heinz является третьим по величине производителем продуктов питания и напитков в Северной Америке и пятым в мире. В портфеле брендов компании — Kraft, Heinz, ABC, Capri Sun, Classico, Jell-O, Kool-Aid, Lunchables, Maxwell House и другие.