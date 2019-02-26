ВАШИНГТОН, 26 фев /ПРАЙМ/. Комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC) считает, что основатель Tesla миллиардер Илон Маск нарушил соглашение, опубликовав твит без согласования с регулятором, говорится в ходатайстве в суд.

Причиной ходатайства в твите Маска на прошлой неделе, где он написал, что в этом году Tesla произведет полмиллиона автомобилей. Маск затем исправил свои оценки и сообщил, что речь идет о 400 тысячах автомобилей.

Маск в прошлом году заключил соглашение с комиссией, которая обвиняла его в мошенничестве с ценными бумагами. Маск сначала заявил, что готов сделать Tesla непубличной компанией по цене 420 долларов за акцию. Впоследствии это не подтвердилось. Эти заявления привели к резким колебаниям цены на акции Tesla, в которой Маск является крупнейшим акционером.

По условиям соглашения Маск и Tesla заплатили 20 миллионов долларов штрафа каждый, а бизнесмен покинул пост председателя совета директоров. Также Маск обязался согласовывать с регулятором информацию в социальных сетях, которая имеет существенное значение для акционеров.