МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Спотовая цена на палладий установила в ходе торгов вторника новый исторический рекорд, превысив 1,55 тысячи долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов.

К 8.37 мск стоимость тройской унции палладия выросла на 1,07%, до 1559,4 доллара. В то же время мартовcкий фьючерс на палладий пока не достиг такой отметки — он дорожает на 0,74%, до 1518,6 доллара за унцию.

Рост цен на палладий происходит на фоне опасений сбоя поставок металла из-за угрозы забастовок рабочих горнодобывающих компаний в ЮАР. Как сообщает агентство Рейтер со ссылкой на совет по полезным ископаемым ЮАР, как минимум 15 компаний получили уведомления о забастовках сотрудников, которые будут проведены на этой неделе в поддержку коллег из компании Sibanye-Stillwater, протестующих против сокращений штата и зарплат.

"Основная проблема с палладием заключается в том, что любая забастовка приводит к росту цен, потому что дефицит сырья существует и при обычном уровне добычи", — сказал агентству вице-президент Heraeus Metal Management Мигель Перес-Санталла (Miguel Perez-Santalla).