МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 26 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
10:00 EUR Германия — Индекс потребительского климата (Gfk) (март) 10,8 10,8 (факт)
12:30 GBP Великобритания — Валовой объем одобренных ипотечных займов 38,8 тыс 39,2 тыс
13:00 GBP Великобритания — Слушания отчета Банка Англии по инфляции

 

 

 

 
предв. GBP Великобритания — Выступление премьер-министра Терезы Мэй /Theresa May/

 

 

 

 
16:30 USD США — Число выданных разрешений на строительство (декабрь) 1,322 млн 1,29 млн
16:30 USD США — Число выданных разрешений на строительство (м/м) (декабрь) 5% -2,8%
16:30 USD США — Объём строительства новых домов (декабрь) 1,256 млн 1,253 млн
16:30 USD США — Объём строительства новых домов (м/м) (декабрь) 3,2% -0,5%
17:00 USD США — Композитный индекс стоимости жилья S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний (г/г) (декабрь) 4,7% 4,9%
17:30 EUR Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ Ива Мерша

 

 

 

 
18:00 USD США — Индекс доверия потребителей CB (февраль) 120,2 125
18:00 USD США — Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла

 

 

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.

 

 

 RUB ГМК Норильский никель — финансовая отчетность по МСФО за 2018

 

 

 

 
17:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY) RUB ГМК Норильский никель — телеконференция менеджмента

 

 

 

 

 

 

 RUB Группа ВТБ — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2018/2018 и телеконференция менеджмента

 

 

 

 

 

 

 RUB ОАК /Объединенная авиастроительная корпорация/ — СД (о созыве ВОСА)

 

 

 

 

 

 

 RUB ТрансКонтейнер — СД (о ликвидации представительства в Пекине)

 

 

 

 

 

 

 RUB Газпром — СД (о текущей ситуации на рынке горюче-смазочных материалов и дальнейших перспективах)

 

 

 

 

 

 

 RUB Газпром — День инвестора /Гонконг/

 

 

 

 