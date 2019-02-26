МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги вторника снижением на фоне коррекции после уверенного роста днем ранее, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 0,67%, до 2941,52 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,49%, до 1549,71 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index снизился на 0,65%, до 28772,06 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,27%, до 2226,6 пункта. Японский Nikkei 225 потерял 0,37%, достигнув 21449,39 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 сократился на 0,94%, до отметки 6128,4 пункта.

Во вторник на рынках региона иссяк оптимизм вокруг последних торговых переговоров США и Китая, на которых стороны отметили достижение прогресса по ряду вопросов. Седьмой раунд китайско-американских консультаций на высоком уровне по вопросам торговли проходил в Вашингтоне с 21 по 24 февраля. По итогам состоявшихся переговоров президент США Дональд Трамп заявил о решении отложить запланированное на 1 марта повышение пошлин на китайские товары общей стоимостью 200 миллиардов долларов.

По мнению аналитиков JPMorgan, которое приводит агентство Рейтер, отсрочка повышения пошлин США на товары из Китая — это был заранее известный исход. "Большинство людей ждали, что это произойдет. И примечательно, что во-первых, не была обозначена новая дата для повышения пошлин, а во-вторых, не было опубликовано никаких официальных заявлений сторон после переговоров в Вашингтоне", — отметили эксперты.