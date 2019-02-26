МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы демонстрируют негативную динамику во вторник на фоне фиксации прибыли инвесторами после роста рынков днем ранее, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.31 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 1,18%, до 7100,75 пункта, французский CAC 40 — на 0,62%, до 5199,66 пункта, немецкий DAX — на 0,51%, до 11447,77 пункта.

Во вторник на мировых рынках иссяк оптимизм, связанный с торговыми переговорами США и Китая. По их итогам президент США Дональд Трамп заявил об отсрочке введения пошлин на китайские товары. На этом фоне резко возрос интерес инвесторов к рисковым активам, однако уже во вторник он стал снижаться из-за сохраняющейся неопределенности относительно перспектив торговой договоренности стран.

Также участники торгов отыгрывают данные корпоративной отчетности европейских компаний. Так, британский банк Standard Chartered сообщил о сокращении чистой прибыли, приходящейся на акционеров, в 2018 году на 20% до 618 миллионов долларов. Акции банка дешевеют на 1%. Кроме того, чистая прибыль немецкого химического концерна BASF SE за 2018 год уменьшилась на 22,6% по сравнению с прошлым годом — до 4,707 миллиарда евро. Однако прибыль компании до налогообложения за четвертый квартал оказалась выше ожиданий аналитиков — 630 миллионов евро при прогнозе в 598 миллионов евро. В то же время показатель упал в годовом выражении в 1,6 раза. Акции компании дорожают на 2,7%.

Определенное влияние на настроения инвесторов оказывает статистика из Германии. Так, исследовательская компания Gfk сообщила, что индекс доверия потребителей к экономике Германии в марте 2019 года сохранился на отметке февраля в 10,8 пункта. Показатель совпал с прогнозами аналитиков.

Кроме того, рынки продолжают следить за ситуацией вокруг запланированного на 29 марта отделения Великобритании от Евросоюза (Brexit). Ситуация сложилась таким образом, что британский парламент отказывается утверждать текст предлагаемого правительством соглашения, повышая риск выхода из ЕС без "сделки". В понедельник глава Евросовета Дональд Туск заявил, что в сложившейся ситуации считает рациональным перенести дату отделения Великобритании от Евросоюза на более поздний срок.