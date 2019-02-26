МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть коррекционно растут во вторник днем после снижения более чем на 3% в понедельник, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.02 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,46%, до 65,21 доллара за баррель. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,02%, до 55,49 доллара за баррель.

В понедельник стоимость нефти опускалась более чем на 3% по обеим маркам и вернулась к минимальным отметкам с 15 февраля. Падение цен произошло после того, как Трамп в очередной раз написал в своем микроблоге в Twitter, что цены на нефть становятся "слишком высокими", и призвал ОПЕК "расслабиться".

При этом трейдеры ожидают, что страны-участницы сделки ОПЕК+ продолжат придерживаться целевых уровней добычи, несмотря на комментарии американского президента. "Я не думаю, что это что-то изменит в нынешней политике ОПЕК по добыче нефти", — сказал агентству Рейтер аналитик Petromatrix Оливье Жакоб (Olivier Jakob).

ОПЕК и ряд не входящих в эту организацию стран (ОПЕК+) в конце 2018 года решили модернизировать условия соглашения о сокращении добычи нефти, действующего с начала 2017 года. Страны договорились о снижении своей добычи суммарно на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, из которых 228 тысяч приходятся на Россию. Новое соглашение рассчитано на первое полугодие 2019 года.