МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США во вторник торгуются преимущественно в "красной зоне" на фоне статистики рынка недвижимости и после комментариев главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.01 мск промышленный индекс Dow Jones снижался на 0,3%, до 26014,53 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ на 0,04%, — до 7551,73 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 перешел к росту на 0,06%, до 2797,71 пункта.

По данным министерства торговли США, количество новых домов в стране в декабре снизилось на 11,2% по сравнению с пересмотренным показателем ноября и составило 1,078 миллиона, что оказалось хуже прогноза. Показатель оказался минимальным с сентября 2016 года.

При этом инвесторы начали оценивать выступление Пауэлла перед конгрессом. Он заявил, что регулятор считает оправданным "терпеливый" подход к повышению ставок.

Пауэлл подтвердил смену политики регулятора, сославшись на "перекрестные течения и противоречивые сигналы", которые стали аргументом против повышения ставки. Речь идет о значительной распродаже на фондовых рынках в декабре и опасениях по поводу развития торговой войны между США и Китаем.

"Мы рассматриваем текущие экономические условия в США как здоровые, а экономические перспективы — как благоприятные… Некоторые данные ослабли, но все еще указывают на рост расходов в текущем квартале", — также отметил глава американского регулятора.