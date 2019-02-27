МОСКВА, 27 фев /ПРАЙМ/. Мосгорсуд в среду рассмотрит жалобы на арест трёх фигурантов, которые проходят по делу основателя Baring Vostok Майкла Калви о хищении 2,5 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в суде.

Речь идет об апелляционных жалобах на избрание меры пресечения в виде заключения под стражу Филиппу Дельпалю, Ивану Зюзину и Максиму Владимирову. Судебные заседания назначены на 15:30, 15:45 и 16:00.

Во вторник Мосгорсуд признал законным решение нижестоящей инстанции, постановившей отправить под арест ещё двух фигурантов дела — Алексея Кордичева и Вагана Абгаряна. Жалоба на избрание меры пресечения самому Калви будет рассматриваться судом в четверг.

Басманный суд столицы в рамках дела о хищении 2,5 миллиарда рублей 16 февраля на два месяца арестовал американского инвестора, основателя Baring Vostok Майкла Калви и еще пять человек. Следствие полагает, что Калви с французом Филиппом Дельпалем и "иными неустановленными лицами" убедили акционеров банка "Восточный" проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании International Financial Technology Group. Они были оценены в 3 миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч, заявляет СК РФ.

Помимо американца и француза под стражей находятся директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин, партнер в области медиа Ваган Абгарян, председатель совета директоров Норвик-банка, бывший глава банка "Восточный" Алексей Кордичев и гендиректор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров.

Фигурантам грозит до десяти лет лишения свободы. Большинство из них вину не признают. Защитник Кордичева ранее сообщал о показаниях банкира на остальных фигурантов. Калви считает, что попал под уголовное преследование в связи с корпоративным конфликтом с другим акционером банка "Восточный" — Артемом Аветисяном.