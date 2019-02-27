МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги среды преимущественно ростом на фоне заявлений главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,42%, до 2953,82 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — опустился на 0,57%, до 1540,92 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index снизился на 0,05%, до 28757,44 пункта, южнокорейский KOSPI — вырос на 0,37%, до 2234,79 пункта. Японский Nikkei 225 прибавил 0,5%, достигнув 21556,51 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 повысился на 0,36%, до отметки 6150,3 пункта.

Участники торгов в Азии в среду обратили внимание на заявления Пауэлла, сделанные в ходе выступления перед банковским комитетом сената США. По его словам, регулятор считает оправданным "терпеливый" подход к повышению ставок. Кроме того, глава ФРС вновь отметил, что растущие риски и недавние слабые данные не должны помешать уверенному росту американской экономики в текущем году.

"Сохраняющийся оптимизм относительно улучшения ситуации за рубежом привел к росту фондовых рынков в Токио", — приводит агентство Франс Пресс мнение аналитиков Okasan Online Securities.

В то же время участники торгов обратили внимание на обострение геополитической обстановки в Азии. В частности, в отношениях Индии и Пакистана резко обострился кризис после 14 февраля, когда смертник подорвал себя рядом с колонной военизированной полиции в северном индийском штате Джамму и Кашмир. Ранее в среду пакистанская армия заявила, что сбила два самолета ВВС Индии, якобы нарушивших воздушное пространство Исламской Республики. Согласно заявлению военных, один из индийских пилотов был взят в плен, судьба двух других пока неизвестна. Представители индийских властей пока никак не прокомментировали эту информацию.