МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы демонстрируют негативную динамику в среду вслед за снижением на рынках США днем ранее, а также на фоне внутренних корпоративных новостей и обострении геополитической обстановки в Азии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.40 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,51%, до 7113,25 пункта, французский CAC 40 — на 0,27%, до 5224,73 пункта, немецкий DAX — на 0,47%, до 11487,7 пункта.

Европейские инвесторы обратили внимание на то, что основные фондовые индексы США во вторник закрылись в "красной" зоне на фоне внутренних статданных. Кроме того, участники торгов в Европе отыгрывают корпоративные новости региона. Так, во вторник вечером агентство Рейтер со ссылкой на заявление министра финансов Нидерландов Вопке Хукстру сообщило, что правительство страны купило 12,7% акций европейского авиаперевозчика Air France-KLM и планирует увеличить свою долю до 14% для усиления влияния на операции компании. Акции компании дешевеют на 12%.

В то же время участники торгов обратили внимание на обострение геополитической обстановки в Азии. В частности, в отношениях Индии и Пакистана резко обострился кризис после 14 февраля, когда смертник подорвал себя рядом с колонной военизированной полиции в северном индийском штате Джамму и Кашмир. В среду пакистанская армия заявила об аресте двух пилотов ВВС Индии, чьи самолеты были сбиты утром после нарушения воздушного пространства страны. Инцидент произошел после того, как в ночь на вторник индийская авиация нанесла удар по крупному тренировочному лагерю исламистской группировки "Джаиш-е-Мухаммад" в пакистанской части Кашмира.

"Это свидетельствует о том, что в Азии существует один риск, который, возможно, был немного недооценен в прошлом. На фоне событий последних нескольких дней мы видим, что рынок уделяет ему все больше внимания", — сказал агентству Рейтер стратег Societe Generale Фрэнк Бензимра (Frank Benzimra).