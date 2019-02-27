МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в среду не демонстрируют единой динамики на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.12 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снижалась на 0,26%, до 6,04 доллара, "Лукойла" — росла на 0,41%, до 84,65 доллара, "Новатэка" — торговались на уровне прошлого закрытия в 177 долларов. Бумаги "Газпрома" росли в цене на 0,18%, до 4,7 доллара, "Газпром нефти" — снижались на 0,1%, до 25,07 доллара.

Цена бумаг ВТБ уменьшалась на 0,99%, до 1,2 доллара, Сбербанка — увеличивалась на 0,04%, до 12,65 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", дешевели на 0,82%, достигая 18,03 доллара.

Расписки "Норникеля" снижались в стоимости на 0,07%, до 21,79 доллара, "Северстали" — на 0,47%, до 15,72 доллара, НЛМК — дорожали на 0,54%, до 24,26 доллара.

Стоимость бумаг "Магнита" снижалась на 0,07%, до 14,54 доллара, "Ленты" — росла на 1,45%, до 3,15 доллара. Расписки АФК "Система" дорожали на 0,41%, до 2,92 доллара.