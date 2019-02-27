МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть демонстрируют ещё более ярко выраженную позитивную динамику днём на заявлении министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха о том, что соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти может быть продлено, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.43 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,81% — до 65,89 доллара за баррель, стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 1,3%, до 56,22 доллара за баррель.

Ранее в среду аль-Фалих заявил, что сокращения добычи нефти в рамках договорённостей ОПЕК+ могут быть продлены до конца года, поскольку в этом есть необходимость. Он также ожидает, что страны ОПЕК+ будут строже придерживаться условий уже выполняющегося соглашения.

"Рынки пристально следят за уровнем предложения нефти, и члены ОПЕК+ стараются изо всех сил продемонстрировать свою приверженность соглашению о сокращении производства этого сырья", — отмечают аналитики ANZ, чьи слова приводит агентство S&P Global Platts.

Помимо этого, трейдеры продолжают отыгрывать данные Американского института нефти (API) о существенном снижении запасов этого сырья в США за предыдущую неделю: коммерческие запасы нефти в стране сократились на 4,2 миллиона баррелей после роста на 1,26 миллиона баррелей неделей ранее.

Теперь рынок ждет официальных данных о запасах от министерства энергетики США, которые будут опубликованы позднее в среду. Аналитики прогнозируют рост запасов на 2,842 миллиона баррелей после увеличения на 3,672 миллиона баррелей неделей ранее.