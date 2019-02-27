МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Рубль теряет позиции на фоне возросших санкционных рисков: доллар уже поднимается выше 66 рублей, евро закрепляется выше 75 рублей, свидетельствуют данные торгов.

Курс доллара расчетами "завтра" на 18.15 мск повышался на 31 копейку, до 66,01 рубля, курс евро — на 24 копейки, до 75,07 рубля. Основные резервные валюты обновляют максимумы с середины февраля на фоне повышения санкционных рисков.

Конгресс США в ночь на среду опубликовал текст законопроекта, который предполагает введение новых санкций в отношении РФ. Внесенный 13 февраля рядом сенаторов — демократов и республиканцев — документ в случае принятия приведет к санкциям против нового российского госдолга и энергетического сектора, также под дополнительные ограничения могут попасть банки. Санкции предлагается ввести за "вмешательство в выборы в США", "злонамеренное влияние в Сирии" и за "агрессию на Украине". Москва неоднократно отрицала эти обвинения.