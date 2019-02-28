МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют смешанную динамику в четверг на фоне заявлений торгового представителя США Роберта Лайтхайзера, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.51 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,35% — до 2943,42 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite рос на 0,17%, до 1543,5 пункта, гонконгский Hang Seng Index повышался на 0,1%, до 28785,57 пункта, южнокорейский KOSPI снижался на 0,46%, до 2224,46 пункта. Японский Nikkei 225 опускался на 0,35% — до 21480,44 пункта, австралийский S&P/ASX 200 повышался на 0,15%, до 6159,3 пункта.

Инвесторы оценивают заявления торгового представителя США Роберта Лайтхайзера. По его словам, которые приводит агентство Рейтер, пока слишком рано предсказывать итог торговых переговоров между Вашингтоном и Пекином. Он отметил, что торговые проблемы США и Китая "слишком серьезные", чтобы их можно было разрешить с помощью обещаний Пекина покупать больше американских товаров. По его словам, любая торговая сделка должна гарантировать выполнение взятых на себя обязательств.

"Комментарии Лайтхайзера немного уменьшили надежды на разрешение торгового конфликта США и КНР, которые возросли в последнее время, и рынки акций подвержены некоторому давлению", — приводит агентство мнение старшего стратега Sumitomo Mitsui Asset Management Масахиро Ичикавы (Masahiro Ichikawa).

Участники торгов также обратили внимание на статистику из Китая и Японии. Так, по данным государственного статистического управления КНР, индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе экономики Китая в феврале снизился до 49,2 пункта с 49,5 пункта месяцем ранее. При этом аналитики ожидали его сохранения на прежнем уровне.

Согласно официальным данным из Японии, объём промышленного производства в стране в январе, по предварительной оценке, снизился на 3,7% в месячном исчислении после сокращения на 0,1% месяцем ранее. При этом аналитики ждали снижения показателя на 2,4%. Объем розничных продаж в стране вырос на 0,6% в годовом выражении, хотя ожидался рост на 1,4%.