МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Курс японской иены в четверг растет к доллару на фоне увеличения спроса на более надежные активы из-за экономических и торговых опасений, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.05 мск курс доллара к иене опускался до 110,75 иены за доллар со 110,98 иены. Курс евро к доллару рос до 1,1393 доллара за евро против 1,1369 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,18%, до 95,98 пункта.

Инвесторы в четверг предпочитают вкладывать средства в более надежную японскую иену из-за обострения опасений за экономику Китая, которая является второй по величине в мире. Поводом для опасений стала статистика из КНР, согласно которой индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе экономики Китая в феврале снизился до 49,2 пункта с 49,5 пункта месяцем ранее. При этом аналитики ожидали его сохранения на прежнем уровне.

Дополнительное давление на спрос на рисковые активы оказывает заявление торгового представителя США Роберта Лайтхайзера о том, что пока рано предсказывать итог торговых переговоров между Вашингтоном и Пекином.

"Слабая статистика из Китая по индексу PMI и опасения относительно прогресса в торговых переговорах США и Китая оказывают давление на интерес инвесторов к риску", — сказала агентству Рейтер валютный стратег Commerzbank Эстер Мария Райхельт (Esther Maria Reichelt).