МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 1 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|1:30
|AUD
|Австралия — Индекс производственной активности AIG (февраль)
|52,5
|
|2:30
|JPY
|Япония — Соотношение числа вакансий и соискателей (январь)
|1,63
|1,63
|2:30
|JPY
|Япония — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Токио (г/г) (февраль)
|1,1%
|1%
|2:50
|JPY
|Япония — Объем капиталовложений (г/г) (4кв2018)
|4,5%
|4,5%
|3:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC Лоретты Местер (президент ФРБ Кливленда)
|
|
|4:15
|USD
|США — Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла
|
|
|4:45
|CNY
|Китай — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от Caixin (февраль)
|48,3
|48,7
|11:15
|EUR
|Испания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (февраль)
|52,4
|51,7
|11:45
|EUR
|Италия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (февраль)
|47,8
|47,2
|11:50
|EUR
|Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (февраль)
|51,4
|51,4
|11:55
|EUR
|Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (февраль)
|47,6
|47,6
|11:55
|EUR
|Германия — Изменение количества безработных (февраль)
|-2 тыс
|-5 тыс
|11:55
|EUR
|Германия — Уровень безработицы (февраль)
|5%
|5%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (февраль)
|49,2
|49,2
|12:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (февраль)
|52,8
|52
|13:00
|EUR
|Еврозона — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (февраль)
|1,1%
|1,1%
|13:00
|EUR
|Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (февраль)
|1,4%
|1,5%
|13:00
|EUR
|Еврозона — Уровень безработицы (январь)
|7,9%
|7,9%
|16:30
|USD
|США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (декабрь)
|1,9%
|1,9%
|16:30
|USD
|США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (декабрь)
|0,1%
|0,2%
|16:30
|USD
|США — Индекс-дефлятор личных потребительских расходов /Personal Consumption Expenditure Deflator/PCE Deflator) (г/г)
|1,8%
|1,7%
|16:30
|USD
|США — Индекс-дефлятор личных потребительских расходов /Personal Consumption Expenditure Deflator/PCE Deflator) (м/м)
|0,1%
|0%
|16:30
|USD
|США — Расходы физических лиц (м/м) (декабрь)
|0,4%
|-0,2%
|16:30
|CAD
|Канада — ВВП (м/м) (декабрь)
|-0,1%
|0%
|16:30
|CAD
|Канада — ВВП (кв/кв) (4кв2018)
|0,5%
|
|16:30
|CAD
|Канада — ВВП (г/г)
|1,7%
|1,4%
|16:30
|CAD
|Канада — Изменение объёма ВВП за год (кв/кв) (4кв2018)
|2%
|1,2%
|17:45
|USD
|США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (февраль)
|53,7
|53,7
|18:00
|USD
|США — Индекс занятости в производственном секторе от ISM (февраль)
|55,5
|
|18:00
|USD
|США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (февраль)
|56,6
|55,5
|18:00
|USD
|США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (февраль)
|86,2
|
|18:00
|USD
|США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (февраль)
|95,5
|95,7
|20:50
|USD
|США — Выступление члена FOMC Рафаэля Бостика (президент ФРБ Атланты)
|
|
|21:00
|USD
|США — Число буровых установок от Baker Hughes
|853
|
|21:00
|USD
|США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/
|1047
|
|23:30
|GBP
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/
|-33,7 тыс
|
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|321,6 тыс
|
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|109,1 тыс
|
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|-116,2 тыс
|
|23:30
|AUD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|-35,6 тыс
|
|23:30
|JPY
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|-31,4 тыс
|
|23:30
|RUB
|США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|15,6 тыс
|
|23:30
|EUR
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|-52 тыс
|
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|9:00
|RUB
|Индекс производственной активности PMI (февраль)
|50,9
|
|
|RUB
|Mail.ru Group — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2018
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|
|12:00 мск (09:00 лнд, 04:00 NY)
|RUB
|Mail.ru Group — телеконференция менеджмента
|
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|RUB
|Детский мир — аудированная финансовая отчетность по МСФО за 2018
|
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|16:00 мск (13:00 лнд, 08:00 NY)
|RUB
|Детский мир — телеконференция менеджмента
|
|
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|RUB
|ТМК /Трубная металлургическая компания/ — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2018/2018
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|17:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY)
|RUB
|ТМК /Трубная металлургическая компания/ — телеконференция менеджмента
|
|
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|RUB
|НЛМК — СД (о созыве ГОСА и его повестке, рекоменд. по див-дам
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|RUB
|ММК — СД (дата ГОСА)
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