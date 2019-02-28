МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Рубль вечером слегка снижается против доллара и евро на фоне падения аппетита к риску на мировых рынках, говорят трейдеры.

Сохраняющиеся геополитические риски и коррекция рынка нефти вниз оказывают легкое давление на российскую валюту, отмечают эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск повышался на 14 копеек, до 65,93 рубля, курс евро — на 27 копеек, до 75,04 рубля.

РУБЛЬ — ВНИЗ НА ГЕОПОЛИТИКЕ

Рубль вечером слабо снижался против доллара и евро. Европейская валюта на форексе вернулась ниже отметки 1,14 доллара, и укрепление основных резервных валют к рублю стало равномерным.

Давление оказывает сохранение геополитических рисков. Пакистано-индийский конфликт пока продолжается. При этом лидеры США и КНДР Дональд Трамп и Ким Чен Ын провели 27-28 февраля в Ханое второй по счету саммит, однако не достигли соглашения по итогам. Разногласия с КНДР касались не снятия санкций, Пхеньян не пошел на уступки в "другой сфере", заявил Трамп.

Стоимость нефти сползает вниз на фоне слабой макроэкономической статистики из Китая, который является одним из крупнейших мировых импортеров сырья, а также на данных по добыче в США. Это оказывает давление на рубль.

Так, индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе экономики Китая в феврале снизился до 49,2 пункта с 49,5 пункта месяцем ранее. Это самый низкий показатель с марта 2016 года. При этом аналитики ожидали его сохранения на прежнем уровне. Кроме того, Минэнерго США зафиксировало повышение на прошлой неделе добычи нефти на 100 тысяч баррелей в день, до 12,1 миллиона баррелей.

В итоге доллар и евро прибавляли к рублю 0,2-0,3%. Рублевая цена нефти колеблется выше уровня 4,35 тысячи рублей за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Общий аппетит к риску и валютам развивающихся рынков немного сократился на фоне конфликта Индии и Пакистана и неудачного хода переговоров КНДР и США, рассуждает Дмитрий Александров из компании "Универ капитал".

Эти события не очень существенны для рынков, но и позитива они никак не добавляют, поскольку содержат в себе потенциальные риски обострения политической напряженности в азиатском регионе с участием Китая и США в обоих случаях, что может поставить под удар и торговые переговоры этих стран, отметил он.

Рисков для российской валюты в ближайшей перспективе все-таки немного больше, чем позитивных моментов, считает Иван Копейкин из компании "БКС Брокер".

"В частности – это риски новых санкций, наращивания покупки валюты Банком России для Минфина, а также замедления мировой экономики. Поэтому в ближайшие дни жду скорее постепенного ослабления рубля, чем растущей динамики. Наиболее вероятными целями в этом плане являются отметки 66,1 для пары доллар-рубль и 75 для евро-рубль", — оценил он.

На завтра курсовой диапазон по паре доллар/рубль — 65,6-66, по паре евро/рубль — 74,8-75,2, оценил Александров из компании "Универ капитал".

На текущий момент на рынке преобладают негативные факторы, говорящие о дальнейшем ослаблении рубля, полагает Дмитрий Нечаев из НПФ "Согласие".

"В пятницу по паре доллар/рубль ожидаем консолидации в диапазоне 65,65-66", — добавил он.