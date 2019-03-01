МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют преимущественно положительную динамику в пятницу на фоне надежд на то, что Китай и США в ближайшее время достигнут долгосрочного торгового соглашения, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.51 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,14% — до 2945,05 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite опускался на 0,1%, до 1544,83 пункта, гонконгский Hang Seng Index повышался на 0,45%, до 28760,83 пункта, южнокорейский KOSPI снижался на 1,76%, до 2195,44 пункта. Японский Nikkei 225 поднимался на 1,16% — до 21632,93 пункта, австралийский S&P/ASX 200 повышался на 0,52%, до 6200,9 пункта.

Участники торгов обратили внимание на сообщение агентства Блумберг со ссылкой на источники о том, что американские власти готовят проект окончательного торгового соглашения, которое президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин могут подписать в течение ближайших нескольких недель. По словам источников, саммит глав двух государств может состояться уже в середине марта.

Аналитики Resona Bank, мнение которых приводит агентство Франс Пресс, отметили, что динамика рынков сейчас обусловлена предположением, что в переговорах США и Китая есть прогресс.

Кроме того, участники торгов обратили внимание на статистику из Китая и Японии. Так, по данным делового издания Caixin, индекс деловой активности (PMI) в промышленности Китая в феврале вырос до 49,9 пункта с 48,3 пункта в январе. Аналитики ждали роста показателя всего до 48,5 пункта. При этом, по официальным данным из Японии, безработица в стране с учетом сезонных колебаний в январе поднялась до 2,5% с 2,4% в декабре. Индикатор оказался хуже прогнозов аналитиков, которые ожидали сохранения безработицы на уровне предыдущего месяца.