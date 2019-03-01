МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 1 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
1:30 AUD Австралия — Индекс производственной активности AIG (февраль) 52,5 54 (факт)
2:30 JPY Япония — Соотношение числа вакансий и соискателей (январь) 1,63 1,63 (факт)
2:30 JPY Япония — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Токио (г/г) (февраль) 1,1% 1,1% (факт)
2:50 JPY Япония — Объем капиталовложений (г/г) (4кв2018) 4,5% 5,7% (факт)
3:00 USD США — Выступление члена FOMC Лоретты Местер (президент ФРБ Кливленда)

 

 

 

 
4:15 USD США — Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла

 

 

 

 
4:45 CNY Китай — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от Caixin (февраль) 48,3 49,9 (факт)
10:00 EUR Германия — Объём розничных продаж (м/м) (январь) -4,3% 3,3% (факт)
11:15 EUR Испания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (февраль) 52,4 51,8
11:45 EUR Италия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (февраль) 47,8 47,1
11:50 EUR Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (февраль) 51,4 51,4
11:55 EUR Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (февраль) 47,6 47,6
11:55 EUR Германия — Изменение количества безработных (февраль) -2 тыс -5 тыс
11:55 EUR Германия — Уровень безработицы (февраль) 5% 5%
12:00 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (февраль) 49,2 49,2
12:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (февраль) 52,8 52
13:00 EUR Еврозона — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (февраль) 1,1% 1,1%
13:00 EUR Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (февраль) 1,4% 1,5%
13:00 EUR Еврозона — Уровень безработицы (январь) 7,9% 7,9%
16:30 USD США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (декабрь) 1,9% 1,9%
16:30 USD США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (декабрь) 0,1% 0,2%
16:30 USD США — Индекс-дефлятор личных потребительских расходов /Personal Consumption Expenditure Deflator/PCE Deflator) (г/г) 1,8% 1,7%
16:30 USD США — Индекс-дефлятор личных потребительских расходов /Personal Consumption Expenditure Deflator/PCE Deflator) (м/м) 0,1% 0%
16:30 USD США — Расходы физических лиц (м/м) (декабрь) 0,4% -0,2%
16:30 CAD Канада — ВВП (м/м) (декабрь) -0,1% 0%
16:30 CAD Канада — ВВП (кв/кв) (4кв2018) 0,5%

 

 
16:30 CAD Канада — ВВП (г/г) 1,7% 1,4%
16:30 CAD Канада — Изменение объёма ВВП за год (кв/кв) (4кв2018) 2% 1,2%
17:45 USD США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (февраль) 53,7 53,7
18:00 USD США — Индекс занятости в производственном секторе от ISM (февраль) 55,5

 

 
18:00 USD США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (февраль) 56,6 55,5
18:00 USD США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (февраль) 86,2

 

 
18:00 USD США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (февраль) 95,5 95,7
20:50 USD США — Выступление члена FOMC Рафаэля Бостика (президент ФРБ Атланты)

 

 

 

 
21:00 USD США — Число буровых установок от Baker Hughes 853

 

 
21:00 USD США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/ 1047

 

 
23:30 GBP США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/ -33,7 тыс

 

 
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 321,6 тыс

 

 
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 109,1 тыс

 

 
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC -116,2 тыс

 

 
23:30 AUD США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC -35,6 тыс

 

 
23:30 JPY США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC -31,4 тыс

 

 
23:30 RUB США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю 15,6 тыс

 

 
23:30 EUR США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC -52 тыс

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
9:00 RUB Индекс производственной активности PMI (февраль) 50,9 50,1

 

 

 RUB Mail.ru Group — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2018

 

 

 

 
12:00 мск (09:00 лнд, 04:00 NY) RUB Mail.ru Group — телеконференция менеджмента

 

 

 

 

 

 

 RUB Детский мир — аудированная финансовая отчетность по МСФО за 2018

 

 

 

 
16:00 мск (13:00 лнд, 08:00 NY) RUB Детский мир — телеконференция менеджмента

 

 

 

 

 

 

 RUB ТМК /Трубная металлургическая компания/ — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2018/2018

 

 

 

 
17:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY) RUB ТМК /Трубная металлургическая компания/ — телеконференция менеджмента

 

 

 

 

 

 

 RUB НЛМК — СД (о созыве ГОСА и его повестке, рекоменд. по див-дам

 

 

 

 

 

 

 RUB ММК — СД (дата ГОСА)

 

 

 

 