МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в пятницу демонстрируют положительную динамику вслед за ростом рынков Азии, а также на фоне внутренних макроэкономических данных, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.03 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,67% — до 7122,25 пункта, французский CAC 40 — на 0,79%, до 5282,36 пункта, немецкий DAX — на 1,13%, до 11647,88 пункта.

Европейские инвесторы в первый день весны переняли оптимизм у своих азиатских коллег — основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги пятницы ростом на фоне новых статданных из Китая, а также новостей, касающихся его экономики.

Кроме того, участники торгов отыгрывают целый ряд внутренних статданных. Так, Федеральное агентство по трудоустройству Германии сообщило, что безработица в стране в феврале осталась на уровне января в 5%, что совпало с прогнозами аналитиков. В то же время исследовательская организация Markit Economics сообщила, что индекс деловой активности в области промышленного производства (PMI) 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в феврале снизился до 49,3 пункта с январской отметки в 50,5 пункта, что оказалось лучше прогнозов.

Евростат в свою очередь сообщил, что годовая инфляция в 19 странах еврозоны в феврале, по предварительной оценке, ожидаемо ускорилась до 1,5% с уровня января в 1,4%. Безработица в регионе в январе составила 7,8%, хотя аналитики ждали значения показателя на уровне 7,9%.

"Высока вероятность того, что европейские фондовые рынки продолжат расти. Если не инвестировать сейчас, то есть риск упустить прибыль, потому что в какой-то момент времени на рынке начнется консолидация", — сказал агентству Блумберг аналитик William O'Neil & Co. Тристан Д'Абовилль (Tristan D'Aboville).