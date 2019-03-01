МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть продолжают демонстрировать положительную динамику в пятницу днем на фоне сообщений СМИ о готовящемся проекте торговой сделки США и КНР, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.51 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,11%, до 66,38 доллара за баррель, стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 0,33%, до 57,41 доллара за баррель.

Участники торгов обратили внимание на сообщение агентства Блумберг со ссылкой на источники о том, что американские власти готовят проект окончательного торгового соглашения, которое президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин могут подписать в течение ближайших нескольких недель. По словам источников, саммит глав двух государств может состояться уже в середине марта.

Китай является одним из крупнейших импортеров нефти в мире. Трейдеры опасаются, что сохранение торгового конфликта между США и КНР приведет к уменьшению спроса на "черное золото".

Позднее в пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes, a GE Company (BHGE) обнародует недельную статистику по числу буровых установок в США. По данным BHGE, за неделю, завершившуюся 22 февраля, число нефтяных буровых установок в стране сократилось на четыре, до 853 штук.