МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 4 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|3:30
|AUD
|Австралия — Разрешения на строительство (м/м) (январь)
|-8,4%
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|3:30
|AUD
|Австралия — Валовая прибыль компаний (кв/кв) (4кв2018)
|1,9%
|3%
|11:00
|EUR
|Испания — Изменение количества безработных
|83,5 тыс
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|12:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в строительном секторе (февраль)
|50,6
|50,3
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
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|RUB
|Магнит — последний день программы обратного выкупа акций /buyback, старт — 05.09.2018, максимальный объем приобретения — 16,5 млрд руб/
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|цена выкупа /max/: 4930 руб за ао
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|RUB
|Московская Биржа — данные по обороту торгов за февраль
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|RUB
|Лукойл — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2018/2018
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|RUB
|Аэрофлот — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2018/2018
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|RUB
|Интер РАО — операционные результаты и финансовая отчетность по МСФО за 2018
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|RUB
|Мосэнерго — финансовая отчетность по РСБУ за 2018
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|RUB
|НЛМК — День инвестора и аналитика (прогноз ключевых финансовых и производственных показателей)
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|RUB
|Интер РАО — День инвестора и аналитика
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