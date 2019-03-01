МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 4 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
3:30 AUD Австралия — Разрешения на строительство (м/м) (январь) -8,4%

 

 
3:30 AUD Австралия — Валовая прибыль компаний (кв/кв) (4кв2018) 1,9% 3%
11:00 EUR Испания — Изменение количества безработных 83,5 тыс

 

 
12:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в строительном секторе (февраль) 50,6 50,3

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.

 

 

 RUB Магнит — последний день программы обратного выкупа акций /buyback, старт — 05.09.2018, максимальный объем приобретения — 16,5 млрд руб/

 

 

 цена выкупа /max/: 4930 руб за ао

 

 

 RUB Московская Биржа — данные по обороту торгов за февраль

 

 

 

 

 

 

 RUB Лукойл — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2018/2018

 

 

 

 

 

 

 RUB Аэрофлот — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2018/2018

 

 

 

 

 

 

 RUB Интер РАО — операционные результаты и финансовая отчетность по МСФО за 2018

 

 

 

 

 

 

 RUB Мосэнерго — финансовая отчетность по РСБУ за 2018

 

 

 

 

 

 

 RUB НЛМК — День инвестора и аналитика (прогноз ключевых финансовых и производственных показателей)

 

 

 

 

 

 

 RUB Интер РАО — День инвестора и аналитика

 

 

 

 