МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций мало меняется в пятницу, не находя поводов для роста, следует из динамики торгов Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 17.23 мск снижался на 0,08% — до 2483,2 пункта, индекс РТС — на 0,01%, до 1188,19 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижается на 8 копеек — до 65,83 рубля, курс евро – на 5 копеек, до 74,95 рублей.

Майский фьючерс на нефть марки Brent торгуется у уровня предыдущего закрытия — 66,31 доллара за баррель.

"В настоящее время у российского рынка нет поводов как для роста, так и для падения. Поэтому в последнее время торги проходят в достаточно узком диапазоне. Акцентированному росту мешает неопределенность, связанная с возможными ограничениями со стороны США. Между тем отечественный рынок является одним из самых дешевых в мире, поэтому смысла устраивать распродажи без оснований также нет", — говорит Андрей Кочетков из компании "Открытие Брокер".

ФАКТОРЫ СНИЖЕНИЯ

Рынок акций после умеренного снижения по основным индексам к уровню предыдущего закрытия перешел в состояние "бокового движения", следует из динамики торгов.

"Оптимизм глобальных инвесторов главным образом связан с макроданными по Китаю и ЕС, подогревающими интерес конкретно к этим регионам. В отношении России продолжает довлеть санкционный риск, который заметно сдерживает интерес участников рынков к отечественным активам", — комментирует София Кирсанова из УК "Райффайзен Капитал".

Отечественный индекс PMI для промышленности в феврале опустился до 50,1 пункта с 50,9 в прошлом месяце, а прогнозы ЦБ РФ по росту ВВП в первом квартале 2019 года предполагают замедление до 1-1,5%. Это не дает дополнительных поводов для оптимизма, которые создали бы противовес санкционному давлению, констатирует аналитик.

"Нефть, несмотря на имеющиеся драйверы роста в виде сокращения экспорта ОПЕК+ в феврале на уровне 125% от планового, пока не выходит из боковика 65-66 долларов за баррель Brent, что также не оказывает поддержки отечественному рынку", — отметила Кирсанова.

В свою очередь, Сергей Дейнека из "БКС Премьер" отмечает, что рисковые активы, с одной стороны, получили поддержку в виде новой порции вербальных интервенций советника Трампа о том, что США и Китай "стоят на пороге исторической торговой сделки", а также позитивной статистики из Поднебесной. С другой стороны, сильная статистика из США по потребительским расходам и ВВП в четвертом квартале может восприниматься рынками как повод для возможного пересмотра планов ФРС по замедлению ужесточения монетарной политики.

ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ

Среди лидеров роста – акции "Магнита" (3,2%), "Сафмар Финансовые инвестиции" (1,77%), ОГК-2 (1,52%), "Яндекса" (1,27%), "Энел Россия" (1,19%), а также префы "Ленэнерго" (1,18%), акции ЛСР (1,07%), "Русгидро" (1,03%) и акции "Газпром нефти" (0,81%).

Акции ТМК поднимались в течение торгов на 0,9% на фоне публикации отчетности по МСФО за 2018 год. К текущему моменту акции растут на символические 0,04%.

Акции "Детского мира" подскакивали на 1,7% после публикации отчета по МСФО, а к текущему моменту перешли к небольшому снижению и теряют 0,07%.

В аутсайдерах – акции "Распадской" (-4,67%), бумаги группы "ГАЗ" (префы снижаются на 1,67%, обыкновенные акции – на 3,02%), акции "Газпрома" (-1,62%), префы "Транснефти" (-1,5%), а также акции "М.Видео" (-1,41%), ММК (-1,34%), "Фосагро" (-1,25%), депозитарные расписки "Русагро" (-0,97%). Также снижаются акции Polymetal (-2,47%) и "Полюса" (-1,72%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Кирсанова из УК "Райффайзен Капитал" ожидает, что динамика отечественного рынка в марте будет зависеть как от внешнего новостного потока, особенно связанного с торговыми отношениями США и Китая, так и от внутреннего, а именно — детализации противороссийских санкций в отношении нефтегазового сектора.

На фоне санкционной неопределенности и неуверенной динамики нефти Brent часть инвесторов предпочтут зафиксировать прибыль, индекс Мосбиржи по итогам дня может отойти ближе к нижней границе краткосрочного диапазона 2450-2500 пунктов, считает Дейнека.