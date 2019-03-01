МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Курс доллара в пятницу вечером торгуется отрицательно по отношению к евро на внутренних статданных, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.39 мск курс евро к доллару рос до 1,1378 доллара за евро против 1,1370 доллара за евро; курс доллара к иене при этом поднимался до 111,88 иены за доллар со 111,37 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,19%, до 96,34 пункта.

Согласно данным министерства торговли США, в январе доходы потребителей уменьшились на 0,1%, хотя ожидался рост показателя на 0,3%. Кроме того, индекс потребительских настроений в США Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index) в феврале вырос лишь до 93,8 пункта при прогнозах роста до 95,8 пункта, а индекс деловой активности в промышленности в феврале опустился до 54,2% при прогнозах снижения только до 55,5%.

Валютные трейдеры также продолжают следить за новостями американо-китайских торговых переговоров. Агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило о том, что американские власти готовят проект окончательного торгового соглашения, которое президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин могут подписать в течение ближайших нескольких недель. По словам источников, саммит глав двух государств может состояться уже в середине марта.