МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть после вялого дневного роста перешли к снижению и вечером падают более чем на 2% на фоне опасений снижения глобального спроса на сырье после выхода слабой макроэкономической статистики в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.31 мск стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 2,11%, до 64,91 доллара за баррель, цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 2,36%, до 55,87 доллара за баррель.

Днём рынок нефти был устойчив и даже слегка рос на фоне общего позитива в ожидании прогресса в американо-китайских торговых переговорах. Но затем инвесторы обратили внимание на данные о том, что индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в феврале опустился до 54,2% с уровня января 56,6%. Показатель достиг самого низкого уровня с ноября 2016 года. Рынки опасаются, что эти данные указывают на возможное замедление роста американской экономики, что скажется на уровне спроса на нефть.

"На глобальном уровне мы (США) являемся островком благополучия, поэтому если и нас настигнет экономический спад, это будет плохой новостью для цен на нефть", — цитирует агентство Рейтер мнение партнера компании Again Capital Management Джона Килдаффа.

Тем временем практически не оказали влияние на ход торгов данные о количестве буровых установок в США. Как сообщила американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes, a GE Company (BHGE), число нефтяных буровых в стране по итогам недели к 1 марта снизилось на 10, до 843 штук.