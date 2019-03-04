МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Биржи Китая демонстрируют уверенный рост в понедельник, вслед за ними растут и другие основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) на фоне ожиданий, что Китай и США уже в конце марта достигнут долгосрочного торгового соглашения, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.59 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 2,64% — до 3073,03 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 3,52%, до 1619,87 пункта, гонконгский Hang Seng Index повышался на 1,16%, до 29147,64 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,19%, до 2200,1 пункта. Японский Nikkei 225 поднимался на 1,13% — до 21845,3 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,42%, до 6218,9 пункта.

В центре внимания инвесторов оказалось сообщение издания Wall Street Journal со ссылкой на источники о том, что США и Китай перешли на финальный этап консультаций по вопросам торговли и могут достичь итогового торгового соглашения уже в конце марта в ходе встречи глав двух государств. По итогам последних переговоров сторон в конце февраля президент США Дональд Трамп отложил запланированное на 1 марта очередное повышение пошлин на китайские товары.

Стратег J.P. Morgan Asset Management Тай Хуэй (Tai Hui), мнение которого приводит агентство Рейтер, считает, что после уверенного возобновления роста на рынках с начала года ряд событий в марте покажет, "будет ли это восстановление устойчивым". Среди таких событий аналитик назвал встречу Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, а также сессию Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), которая состоится с 5 по 15 марта.

В то же время под давлением находятся акции южнокорейских автопроизводителей Hyundai и Kia после того, как в конце прошлой неделе данная группа компаний объявила об отзыве 534 тысяч автомобилей в США из-за риска возгорания двигателя. Акции компаний дешевеют на 3,5% и 2,5% соответственно.