МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Рубль растёт против доллара и евро на фоне общего увеличения аппетита к риску на мировых торговых площадках, отмечают эксперты.

Дорожающая нефть поддерживает курс рубля, говорят аналитики.

Курс доллара расчетами "завтра" на 13.51 мск снижался на 15 копеек, до 65,79 рубля, курс евро — на 30 копеек, до 74,58 рубля.

РУБЛЬ НА ВНЕШНЕМ ПОЗИТИВЕ

Мировые инвесторы с оптимизмом отыгрывают сообщение газеты Wall Street Journal со ссылкой на источники о том, что США и Китай перешли на финальный этап консультаций по вопросам торговли и могут достичь итогового соглашения уже в конце марта в ходе встречи глав двух государств. Как отмечает газета, Пекин предлагает снизить пошлины на некоторую американскую продукцию, а Вашингтон, со своей стороны, рассматривает отмену большинства, если не всех, пошлин, наложенных на товары из Китая в прошлом году.

На стороне рубля выступают и высокие котировки нефти, поддержанные в конце прошлой недели данными о снижении числа буровых установок в США до минимума с мая, отмечает Юрий Кравченко из ИК "Велес Капитал".

Нефтяные цены повышаются, направляясь в район 66 долларов за баррель сорта Brent. Трейдеры полагают, что ожидаемое завершение длительного торгового конфликта двух крупнейших мировых экономик положительно отразится на мировой экономике в целом и спросе на нефть. Кроме того, американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes, a GE Company (BHGE) зафиксировала, что число действующих нефтяных буровых в США по итогам недели к 1 марта снизилось на 10, до 843 штук.

На этом фоне доллар и евро теряют к рублю 0,2-0,4%. Рублевая цена нефти колеблется выше уровня 4,3 тысячи рублей за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Рубль завершил прошлую неделю вблизи отметки 66 против доллара, и уже с начала сегодняшних торгов валюта уверенно вернулась к 200-дневному среднему значению (65,77), отметил Евгений Кошелев из Росбанка. "Пара EUR/RUB торгуется слабее технических индикаторов (то есть, рубль в моменте выглядит крепче трендового значения), что поддерживает идею накопления позиций в паре (покупки евро — ред.)", — добавил он.

Как замечает Кравченко, на внутреннем межбанковском рынке сразу после завершения налогового периода Банк России приступил к изъятию ликвидности через дополнительные операции "тонкой настройки" (в частности, сегодня регулятор расширил лимит по данным операциям), что поддерживает спрос на рублевые средства, в том числе на бюджетную ликвидность от Федерального казначейства, а ставки МБК — вблизи максимумов с конца января.

"В течение текущей короткой недели мы ожидаем движения пары доллар/рубль в диапазоне 65,5-66, однако не исключаем тестирования верхней границы указанного интервала. Впрочем, для полноценного закрепления выше 66 рублей американской валюте потребуются факторы геополитического характера", — заключает Кравченко.