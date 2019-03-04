МОСКВА, 4 мар — Dow Jones. Американские фондовые рынки, вероятно, подхватят позитивный тон, заданный сегодня другими мировыми рынками акций. Инвесторы воодушевили признаки прогресса на торговых переговорах между США и Китаем.

Фьючерсы на S&P 500 и Dow Jones Industrial Average повысились на 0,3%. DJIA вырос по итогам 9 из последних 10 недель.

Stoxx Europe 600 подрос на 0,4%. Торги в Азии прошли с повсеместным ростом, причем китайские индексы достигли максимальных уровней за девять месяцев.

The Wall Street Journal в воскресенье сообщила, что процесс достижения торгового соглашения между США и Китаем вступил в последнюю фазу после нескольких месяцев препирательств. При этом Пекин предлагает понизить пошлины и снять другие ограничения для американских товаров, а Вашингтон рассматривает вопрос о снятии большинства, если не всех санкций, наложенных на китайскую продукцию с прошлого года.

"Сегодня ралли стимулировано преимущественно оптимизмом по поводу торгового соглашения", – отметил Дасяо Ли, старший экономист Yingda Securities Co. в Шэньчжэне.

Торговая напряженность между двумя крупнейшими экономиками мира в последние месяцы привела к колебаниям на фондовых рынках. Участники рынков беспокоятся, что торговый конфликт может обострить замедление роста мировой экономики.

Как указал в заметке для клиентов Тай Хуэй, старший рыночный аналитик по АТР в J.P. Morgan Asset Management, устойчивое перемирие в торговом конфликте "поможет снять неопределенность в деловой среде".

На валютном рынке индекс доллара WSJ подрос на 0,1%. Доходность 10-летних гособлигаций США опустилась до 2,746% с уровня 2,755%, зафиксированного в пятницу.

Эта неделя будет насыщенной для инвесторов: их ждут заседания центральных банков и экономические данные, в том числе отчет по рынку труда в США, который будет опубликован в пятницу.

Главный экономист Morgan Stanley Четан Ахия пишет: "Финансовые рынки уже учли позитивные сдвиги (во внешней торговле). Теперь дело за макроэкономическими показателями – они должны укрепить уверенность в восстановлении".

В последние недели сигналы ЕЦБ и ФРС о более мягкой денежно-кредитной политике поддержали восстановление фондовых рынков после падения, наблюдавшегося в конце 2018 года. В четверг ЕЦБ проведет очередное заседание по денежно-кредитной политике. Два месяца назад центробанк завершил свою масштабную стимулирующую программу. По словам аналитиков, ЕЦБ готовится предоставить банкам более дешевое и долгосрочное финансирование.

"Это поможет ЕЦБ сохранить текущий подход к денежно-кредитной политике и предотвратить распространение нежелательного уменьшения долговой нагрузки в период временного замедления экономики", – заявил Джим Рид, аналитик Deutsche Bank.

Китайский Shanghai Composite сегодня вырос на 1,1% и достиг максимального уровня с июня. Японский Nikkei вырос на 1%. Гонконгский Hang Seng поднялся на 0,5% до 8-месячного максимума.

Нефть марки Brent подорожала на 0,8%, а цены на золото снизились на 0,8%.

— Авторы Georgi Kantchev, georgi.kantchev@wsj.com, Joanne Chiu, joanne.chiu@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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