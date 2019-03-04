МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в понедельник растут в начале торгов, так как инвесторы вновь обратили свое внимание на позитивные сообщения о вступлении торговых переговоров между США и Китаем в финальную стадию, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.50 мск промышленный индекс Dow Jones поднимался на 0,31%, до 26107,20 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ на 0,49%, до 7632,91 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,3%, до 2812,07 пункта.

Издание Wall Street Journal сообщило со ссылкой на источники, что США и Китай перешли на финальный этап консультаций по вопросам торговли и могут достичь итогового торгового соглашения уже в конце марта в ходе встречи глав двух государств. Как отмечает газета, Пекин предлагает снизить пошлины на некоторую американскую продукцию, а Вашингтон, со своей стороны, рассматривает отмену большинства, если не всех, пошлин, наложенных на товары из Китая в прошлом году.

"Эти новости подтверждают мнение о том, что в краткосрочной макроэкономической перспективе торговая сделка между США и Китаем является единственным фактором", — приводит агентство MarketWatch мнение рыночного аналитика OANDA Джеффри Холли (Jeffrey Halley).

Седьмой раунд китайско-американских консультаций на высоком уровне по вопросам торговли проходил в Вашингтоне с 21 по 24 февраля. По итогам состоявшихся переговоров президент США Дональд Трамп заявил о решении отложить запланированное на 1 марта повышение пошлин на китайские товары общей стоимостью 200 миллиардов долларов.